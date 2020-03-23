Служба безопасности Украины пресекла в Волынской области попытку незаконного вывоза из страны масштабной партии товаров противоэпидемического назначения, запрещенных правительством к экспорту. Об этом 23 марта сообщает пресс-центр спецслужбы

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