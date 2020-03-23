Глава МВД Латвии рассказал, как контрабанда поможет в борьбе с коронавирусом
Глава МВД Латвии рассказал, как контрабанда поможет в борьбе с коронавирусом
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Правоохранители остановили на таможенном посту «Ягодин» Волынской таможни грузовик, который следовал в Польшу. Во время таможенного досмотра было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна.

«Организаторы сделки пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине. Стоимость задержанной партии составляет почти 42 тыс. евро», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.    