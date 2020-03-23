Подробности пока не уточняются, однако сообщается, что новое шоу не предусматривает соревнование участников. Цель проекта — объединить и развлечь аудиторию Европы.
«Традиции прославлять разнообразие через музыку нужны сейчас, как никогда. Таким образом, EBU и его члены в настоящее время изучают альтернативную программу, а не соревнование, чтобы помочь объединить и развлечь аудиторию по всей Европе в эти сложные времена», — говорится в материале.
Конкурсанты этого года смогут принять участие в перенесенном на 2021 год «Евровидении», но песни нужны будут новые.