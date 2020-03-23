Европейский вещательный союз после отмены «Евровидения-2020» из-за пандемии коронавируса начал изучать возможность альтернативной программы. Об этом 23 марта сообщает eurovision.tv

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«Традиции прославлять разнообразие через музыку нужны сейчас, как никогда. Таким образом, EBU и его члены в настоящее время изучают альтернативную программу, а не соревнование, чтобы помочь объединить и развлечь аудиторию по всей Европе в эти сложные времена», — говорится в материале.

Конкурсанты этого года смогут принять участие в перенесенном на 2021 год «Евровидении», но песни нужны будут новые.