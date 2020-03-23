Власти Казахстана планируют выделить 10 миллиардов долларов на поддержание бизнеса и населения из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 23 марта

«Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 триллиона тенге, или 10 миллиардов долларов», — заявил Токаев на заседании комиссии по чрезвычайному положению.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Поручаю также разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности и обеспечению стабильности цен. Так, считаю необходимым предоставить МСБ отсрочку по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей сроком на три месяца, без начисления штрафов и пени», — отметил Токаев.

Кроме того, по его словам, сейчас необходимо рассмотреть возможность временного снижения НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, а также обнуления таможенных пошлин на критически важный импорт.

Согласно последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 60 человек. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, с 18 марта был объявлен карантин в Нур-Султане и Алма-Ате.