Украинские туристы не могут вернуться домой из-за ограничения авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Об этом 23 марта сообщает «РБК-Украина»

Украинские туристы чудом выжили, возвращаясь из Египта © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Билеты в эти города украинские туристы вынуждены покупать за собственные средства (в тот же Стамбул они стоят десятки тысяч гривен).

«Такую стоимость большинство не может или не хочет себе позволить (учитывая, что у всех билеты уже куплены). До Дубая из Бангкока билет стоит 500-700 долларов на одного, из Дубая до Киева еще 260. Не каждая семья из 3-4 человек такой перелет может себе позволить. В Доху вроде бы дороже или так же», — рассказала одна из украинок.

Большинство туристов все же остались ждать в надежде, что границы откроют после 3 апреля.