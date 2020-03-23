По данным агентства, чтобы попасть на Украину, туристам необходимо лететь в ближайший хаб — Дубай, Доху или Стамбул.
Билеты в эти города украинские туристы вынуждены покупать за собственные средства (в тот же Стамбул они стоят десятки тысяч гривен).
«Такую стоимость большинство не может или не хочет себе позволить (учитывая, что у всех билеты уже куплены). До Дубая из Бангкока билет стоит 500-700 долларов на одного, из Дубая до Киева еще 260. Не каждая семья из 3-4 человек такой перелет может себе позволить. В Доху вроде бы дороже или так же», — рассказала одна из украинок.
Большинство туристов все же остались ждать в надежде, что границы откроют после 3 апреля.