По состоянию на 12:00 23 марта коронавирусом COVID-2019 во всем мире заразились больше 330 тысяч человек, вылечиться удалось почти 100 тысячам пациентов, погибли от опасного заболевания почти 15 тысяч человек

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Больше всего погибших от коронавируса в Италии (5 476), Китае (3 270) и Испании (1 756).

Канада и Австралия не будут отправлять своих спортсменов на Олимпиаду-2020 в Токио из-за распространения коронавируса.

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам тюрьмы, заразился коронавирусом. Его изолировали от других заключенных в тюремной клинике.

Не менее 35 лабораторий по всему миру пытаются создать вакцину от коронавируса. За прошедшую неделю несколько из них объявили о планах начать клинические испытания.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что противомалярийный лекарственный препарат Plaquenil фармкомпании Sanofi Aventis потенциально помогает излечить коронавирус.

Ситуация в России

В РФ, по последним данным, зарегистрировано 438 заразившихся коронавирусной инфекцией. За сутки выявлен 71 случай. Все они — в Москве.

Власти Москвы и Подмосковья объявили новые меры по борьбе с коронавирусом: пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать режим домашней самоизоляции и выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку), им также обещаны единовременные выплаты.

Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам страны с 23 марта приостановить показы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Приказ подписала министр культуры Ольга Любимова, он доведён до органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Ситуация на Украине

На Украине число инфицированных коронавирусом достигло 73 человек. За сутки заболевание подтвердили у 26 пациентов. Три зафиксированных случая оказались летальными, один человек уже выздоровел, и его выписали из больницы.

Национальный банк Украины из-за продолжающегося в стране разгула эпидемии коронавируса предложил полностью отказаться от использования наличных, а все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и соцпособия перевести в безналичную форму.

Самолет Вооруженных сил Украины доставил в Киев тесты на коронавирус из китайского Гуанчжоу. Военный борт привез в страну два вида тестов: для полимеразной цепной реакции и для экспресс-диагностики. Также были привезены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением коронавируса.

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в стране. По его словам, если бы чрезвычайное положение было введено раньше, то удалось бы избежать такого стремительного распространения болезни.

Он назвал украинцев старше 65 лет «трупами» и сказал, что в условиях эпидемии государство и бизнес должны тратить средства на поддержание людей младше этого возраста. Кроме того, он предложил власти обеспечить доставку еды украинцам.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде. По его словам, власти Украины в период карантина должны ввести выплаты из бюджета для оставшихся без средств к существованию, предусмотреть льготы на ЖКХ до 75 процентов и запретить увольнение сотрудников.



Заблокированные за рубежом граждане

Порядка 2 тысяч украинских туристов не могут вылететь на родину из Таиланда после перекрытия Украиной авиасообщения в связи с эпидемией коронавируса. Украинцы вынуждены платно продлевать визы в Таиланде. Перелет стоит дорого: ближайший хаб — Дубай, Доха или Стамбул, к тому же у большинства обратные билеты уже есть. Многие остались ждать открытия украинских границ после 3 апреля, чтобы улететь по уже купленным билетам.

Сегодня они соберутся под офисом миграционной службы в Пхукете, чтобы записать видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Тем временем украинцы, которые не могут покинуть Доминиканскую Республику, уже потребовали от президента вернуть их на родину. В обращении один из туристов рассказал, что сейчас в Доминикане находится 129 украинцев, среди которых есть дети. Он отметил, что у людей нет никакой информации, как им вернуться на Украину.

Развал страны

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон предупредил о возможности развала страны из-за связанного с коронавирусом кризиса. Он отметил, что жители Украины могут столкнуться с еще большими потрясениями.

Журналист предупредил, что в стране происходит разрушение государственных институтов, и этот процесс уже давно идет и не останавливается.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили также заявлял, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису и может оказаться в «зоне полной турбулентности». Он выразил мнение, что на Украине нет государства, а в стране нет государственных институтов.