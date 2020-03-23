«Когда пришла эпидемия коронавируса — заболевания, как нам говорят вирусологи, совершенно среднего, это не чума и не холера, не оспа все-таки — эта западная система не справляется. Чуть только появляется неизвестная зараза, как эта система пасует», — указал эксперт.
В мире, напомнил политик, есть 22 миллиона больных проказой, огромное количество больных туберкулезом, с которыми справляются в той или иной степени, но к острым и внезапным вызовам Запад и его система здравоохранения не готовы.
А поскольку Россия и Донбасс не до конца забыли часть системы здравоохранения Семашко, которая основывалась на предупреждении болезней, Россия и Донбасс стали той страной и тем регионом, где сохраняется достаточно слабый фон заболеваний, заключил Ходаковский.