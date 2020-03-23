Западная система здравоохранения оказалась не готова к пандемии коронавируса, поскольку она построена на максимуме экономии и минимуме ответственности. Об этом рассказал экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В мире, напомнил политик, есть 22 миллиона больных проказой, огромное количество больных туберкулезом, с которыми справляются в той или иной степени, но к острым и внезапным вызовам Запад и его система здравоохранения не готовы.

А поскольку Россия и Донбасс не до конца забыли часть системы здравоохранения Семашко, которая основывалась на предупреждении болезней, Россия и Донбасс стали той страной и тем регионом, где сохраняется достаточно слабый фон заболеваний, заключил Ходаковский.