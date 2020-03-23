Наличие коронавируса в Львовской области подозревается у 94 граждан, из которых 61 находится на лечении в больнице. Об этом 23 марта рассказала врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко, сообщает на Facebook Львовская облгосадминистрация

«У 94 человек в Львовской области — подозрение на коронавирус. У одного пациента — положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии», — сообщила Тимко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На лечении в областной инфекционной клинической больнице — 61 человек, на самоизоляции — 32. Выздоровели 11 пациентов. Состояние всех больных — средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки — приближенное к тяжелому.