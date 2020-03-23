«У 94 человек в Львовской области — подозрение на коронавирус. У одного пациента — положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии», — сообщила Тимко.
Отмечается, что в целом в области за все время с подозрением COVID- 19 к медикам обратились 104 человека, причем семеро их них — в период с 16:30 часов по 21:30 часов 22 марта.
На лечении в областной инфекционной клинической больнице — 61 человек, на самоизоляции — 32. Выздоровели 11 пациентов. Состояние всех больных — средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки — приближенное к тяжелому.