Украина осуждает проведение президентских выборов, которые состоялись 22 марта в Абхазии. Об этом вечером того же дня МИД страны сообщил на своем сайте

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