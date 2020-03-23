«Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем государства-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря», — говорится в заявлении ведомства.
В МИД выборы в Абхазии назвали незаконными.
По предварительным данным, победу на выборах президента Абхазии одержал Аслан Бжания.
Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана РФ в 2008 году, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвали. В дальнейшем суверенитет этих республик признали еще несколько государств.