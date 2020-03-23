«Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экспресс-тесты будут использоваться врачами для «санитарной сортировки», то есть медики должны сделать два теста — на грипп и экспресс-тест на коронавирус.
Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР.
После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия.