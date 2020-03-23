Минздрав Украины определил медучреждения, в которых украинцам проведут анализ на коронавирус. Об этом 23 марта в своем Facebook сообщает пресс-служба ведомства

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что экспресс-тесты будут использоваться врачами для «санитарной сортировки», то есть медики должны сделать два теста — на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР.

После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия.