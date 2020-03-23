В Грузии сразу два района, Марнеульский и Болнисский, перешли на строгий режим карантина – к ним уже подтягивается военная техника, местным жителям запрещено покидать территорию. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщило издание Sputnik Грузия

Такие меры связаны с сообщением о том, что у 67-летней жительницы Марнеули был обнаружен коронавирус. Накануне она посещала поминки, где собралось несколько десятков человек. Кто стал источником заражения, на данный момент не установлено.

Общественный порядок на время карантина внутри районов будут контролировать силы Министерства внутренних дел, а координировать и защищать специальные контрольно-пропускные пункты будут Вооруженные силы Грузии в координации с МВД и муниципалитетами Марнеули и Болниси.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Медицинский персонал посетит каждую семью в каждой деревне для объяснения текущей ситуации и, в случае обнаружения местных жителей с температурой, доставит их в клинику. Если у них температура, Центр по контролю за заболеваниями будет работать там, изолирует всех людей с температурой и проверит каждый образец на новый коронавирус», — рассказал глава Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

В связи с распространением коронавируса в Грузии с 21 марта по 21 апреля объявлен режим чрезвычайного положения. Согласно последним данным, COVID-19 в стране заражены 54 человека, трое выздоровели.