Отмечается, что решение комитета поддержали как спортсмены, так и правительство Канады.
Представители Канадского олимпийского комитета также призвали Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение Олимпиады на один год.
«Хотя мы признаем сложности, связанные с отсрочкой, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества», — говорится в сообщении.
Вслед за Канадой от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в этом году отказалась Австралия. По мнению главы олимпийского комитета страны Мэтта Кэрролла, скорый перенос Олимпийских игр на другую дату очевиден.