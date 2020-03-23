Канада стала первой страной в мире, которая отказалась участвовать в летней Олимпиаде-2020 в Токио из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила пресс-служба Канадского олимпийского комитета (СОС)

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк поддержали как спортсмены, так и правительство Канады.

Представители Канадского олимпийского комитета также призвали Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение Олимпиады на один год.

«Хотя мы признаем сложности, связанные с отсрочкой, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества», — говорится в сообщении.

Вслед за Канадой от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в этом году отказалась Австралия. По мнению главы олимпийского комитета страны Мэтта Кэрролла, скорый перенос Олимпийских игр на другую дату очевиден.