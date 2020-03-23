Военный борт привез в страну два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики.
Также были привезены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением коронавируса.
Как отмечается, закупка медицинских средств в Китае состоялась в исполнение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса страны.
Неделю назад Зеленский попросил олигархов выделить государству 12-13 миллиардов гривен (около $450-500 миллионов) для борьбы с коронавирусом.