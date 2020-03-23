В период карантина власти Украины должны ввести выплаты из госбюджета для оставшихся без средств к существованию, предусмотреть льготы на ЖКХ до 75% и запретить увольнение сотрудников. Об этом 23 марта заявил глава Министерства внутренних дел страны Арсен Аваков на своей странице в Facebook

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Поэтому, по его мнению, правительству нужно разработать меры поддержки.

«Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета — как кризисное обеспечение по вынужденной безработице… около 2,5 тысяч — 3 тысяч гривен (90-10 долларов) в месяц… На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50%-75%», — написал Аваков.

Он также предложил приостановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц, а на государственных предприятиях запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска.

Для этого, по словам Авакова, государству придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. В частности, пересмотреть госбюджет и создать стабилизационный фонд для финансирования антикризисных мер, увеличить дефицит госбюджета, заключить новое соглашение с МВФ и провести реструктуризацию внешних долгов.