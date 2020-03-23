Он отметил, что поскольку из-за коронавируса закрываются многие предприятия, «пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства».
Поэтому, по его мнению, правительству нужно разработать меры поддержки.
«Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета — как кризисное обеспечение по вынужденной безработице… около 2,5 тысяч — 3 тысяч гривен (90-10 долларов) в месяц… На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50%-75%», — написал Аваков.
Он также предложил приостановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц, а на государственных предприятиях запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска.
Для этого, по словам Авакова, государству придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. В частности, пересмотреть госбюджет и создать стабилизационный фонд для финансирования антикризисных мер, увеличить дефицит госбюджета, заключить новое соглашение с МВФ и провести реструктуризацию внешних долгов.