Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон предупредил о развале страны из-за связанного с коронавирусом кризиса. Об этом он рассказал на днях в эфире телеканала «НАШ»

Саакашвили сравнил подготовку России и Украины к экономическому кризису © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мало того, в последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство», — сказал Гордон.

Он отметил, что украинцы могут столкнуться с еще большими потрясениями.

Журналист предупредил, что в стране происходит разрушение государственных институтов, и этот процесс уже давно идет и не останавливается.

Гордон добавил, что «очень хороший» мэр одного из крупных украинских городов в ходе беседы заявил ему, что все «к этому идет».

Ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису и может оказаться в «зоне полной турбулентности».

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство готовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса.