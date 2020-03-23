По его словам, Украина еще не состоялась как государство.
«Мало того, в последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство», — сказал Гордон.
Он отметил, что украинцы могут столкнуться с еще большими потрясениями.
Журналист предупредил, что в стране происходит разрушение государственных институтов, и этот процесс уже давно идет и не останавливается.
Гордон добавил, что «очень хороший» мэр одного из крупных украинских городов в ходе беседы заявил ему, что все «к этому идет».
Ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису и может оказаться в «зоне полной турбулентности».
На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство готовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса.