Министерство здравоохранения Украины планирует привлечь интернов и студентов медицинских вузов для борьбы с коронавирусом. Об этом 22 марта заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «112.ua»

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