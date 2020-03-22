«Минздрав Украины призвал к сотрудничеству находящиеся в подчинении учебные заведения высшего медицинского образования. Мы будем привлекать, в частности, интернов, которые сейчас находятся на заочном цикле обучения, а также студентов 5 и 6 курсов. Призываем студентов связаться с ответственными лицами в медицинских университетах, выйти и помочь медикам на местах спасать жизни украинцев», — сказал Ляшко.
По последним данным, на Украине лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусом. Три человека скончались. Один выздоровел.