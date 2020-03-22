В стране с 18 марта действует закон, предусматривающий административную ответственность за нарушение правил карантина и уголовное преследование за нарушение санитарных норм.
Правоохранители составили уже 1 тысячу 415 протоколов за нарушение карантина. Наибольшее число случаев выявлено в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Киевской областях.
Также заведено девять уголовных дел по статье 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений»).
За нарушениями следят около 15 тысяч полицейских и более 2 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины.