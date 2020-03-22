Почти полторы тысячи украинцев нарушили карантин, несмотря на угрозу штрафов и тюрьмы. Об этом 22 марта сообщили на сайте Нацполиции Украины

«Он боится»: Попов рассказал, зачем Зеленский ввел жесткий карантин на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Правоохранители составили уже 1 тысячу 415 протоколов за нарушение карантина. Наибольшее число случаев выявлено в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Киевской областях.

Также заведено девять уголовных дел по статье 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений»).

За нарушениями следят около 15 тысяч полицейских и более 2 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины.