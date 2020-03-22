В России власти могут ужесточить карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве

Украина.ру на Youtube Дмитрий Марунич рассказал о будущем России и мира при низких ценах на нефть