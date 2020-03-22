В Крыму под медицинским наблюдением находятся 413 человек, 35 - госпитализированы из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом 22 марта сообщил министр здравоохранения Республики Игорь Чемоданов, передает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сказал Чемоданов.

Он отметил, что за сутки число людей, которые находятся под медицинским наблюдением в Крыму увеличилось на 100 человек, это связано с мерами по выявлению ближайшего и дальнего окружения заболевшего коронавирусной инфекцией крымчанина.

Накануне подтвердили первый случай коронавирусной инфекции у жителя Крыма, который прибыл из Украины и не рассказал о том, что посещал Францию. По словам Чемоданова, он находится в состоянии средней степени тяжести и получает необходимое лечение.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил бросить все силы на установление лиц, с которыми контактировал заболевший.

Он предложил надевать электронные браслеты на граждан, которые не соблюдают карантин по коронавирусу.

Кроме того, глава республики поручил проработать внесение изменений в законодательства, где предусмотреть уголовное наказание за несоблюдение карантинных мер.