«Сегодня под динамическим наблюдением в Крыму находятся 413 человек, 35 в стационаре, госпитализированы. У троих человек на границе с Украиной и у двоих в аэропорту взяли анализы (на коронавирус — ред.)», — сказал Чемоданов.
Он отметил, что за сутки число людей, которые находятся под медицинским наблюдением в Крыму увеличилось на 100 человек, это связано с мерами по выявлению ближайшего и дальнего окружения заболевшего коронавирусной инфекцией крымчанина.
Накануне подтвердили первый случай коронавирусной инфекции у жителя Крыма, который прибыл из Украины и не рассказал о том, что посещал Францию. По словам Чемоданова, он находится в состоянии средней степени тяжести и получает необходимое лечение.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил бросить все силы на установление лиц, с которыми контактировал заболевший.
Он предложил надевать электронные браслеты на граждан, которые не соблюдают карантин по коронавирусу.
Кроме того, глава республики поручил проработать внесение изменений в законодательства, где предусмотреть уголовное наказание за несоблюдение карантинных мер.