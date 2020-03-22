Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной госадминистрации 21 марта приняла решение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили на Facebook-странице пресс-службы Донецкой ОГА

Это временно. Киевская область ввела режим ЧС © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк С понедельника, 23 марта, в области будет временно запрещена работа рынков и подобных субъектов торговли. Глава Донецкой области Павел Кириленко призвал жителей не паниковать. «Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID-19. Но должны быть готовы к любому развитию ситуации», — указал Кириленко.