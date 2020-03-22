С учетом этого районным администрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советов объединенных территориальных громад рекомендуется назначить руководителя работ по ликвидации последствий ЧС; обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование в целом, с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина.
С понедельника, 23 марта, в области будет временно запрещена работа рынков и подобных субъектов торговли.
Глава Донецкой области Павел Кириленко призвал жителей не паниковать.
«Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID-19. Но должны быть готовы к любому развитию ситуации», — указал Кириленко.