Украинцы предложили назвать одну из улиц Харькова именем легендарного литератора Эдуарда Лимонова, скончавшегося на прошлой неделе. Об этом 21 марта сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

«Подросток Савенко». Ушел из жизни Эдуард Лимонов © Владимир Трефилов Вячеслава Володина официально увековечить память легендарного литератора Эдуарда Лимонова… Почитатели таланта писателя на Украине говорят, что было бы правильно назвать его именем и одну из улиц Харькова, с которым у Лимонова связаны долгие годы жизни и начало трудовой деятельности. Правда, говорят они это, большей частью, друг другу, причем, шепотом и на кухне», — отмечается в посте.

Там же добавляется, что учитывая реалии современной Украины, представить подобный акт увековечивания память выдающегося литератора в Харькове крайне сложно.