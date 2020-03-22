«Журналисты и писатели призвали председателя Госдумы Вячеслава Володина официально увековечить память легендарного литератора Эдуарда Лимонова… Почитатели таланта писателя на Украине говорят, что было бы правильно назвать его именем и одну из улиц Харькова, с которым у Лимонова связаны долгие годы жизни и начало трудовой деятельности. Правда, говорят они это, большей частью, друг другу, причем, шепотом и на кухне», — отмечается в посте.
Там же добавляется, что учитывая реалии современной Украины, представить подобный акт увековечивания память выдающегося литератора в Харькове крайне сложно.