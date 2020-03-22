Серафим открыл митрополичий Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и позвал верующих на службу, которую провел как обычно, несмотря на ограничения.
В отделении полиции митрополит сказал правоохранителям, что еще не пришел циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
Серафим был освобожден, ему пояснили, что в следующий раз он предстанет перед специальным судом для рассмотрения дел задержанных на месте правонарушения.
Дело против митрополита Серафима за нарушение мер карантина по короновирусу, как ожидается, будет передано в прокуратуру.
Правительство Греции для ограничения распространения коронавируса в период пандемии запретило проводить все богослужения во всех местах поклонения из-за коронавируса.
Серафим известен тем, что выступил против признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и Епифания Думенко как главы неканонической структуры на Украине, несмотря на позицию Элладской православной церкви и Константинопольского патриархата.