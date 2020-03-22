Митрополит Кифирский Серафим был арестован на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина, в отношении него возбуждено дело. Об этом 21 марта сообщает издание «Вима ортодоксиас»

Карантин на Украине. В Хмельницкой области пассажиры камнями забросали маршрутку © Facebook, KyivOperativ

В отделении полиции митрополит сказал правоохранителям, что еще не пришел циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

Серафим был освобожден, ему пояснили, что в следующий раз он предстанет перед специальным судом для рассмотрения дел задержанных на месте правонарушения.

Дело против митрополита Серафима за нарушение мер карантина по короновирусу, как ожидается, будет передано в прокуратуру.

Правительство Греции для ограничения распространения коронавируса в период пандемии запретило проводить все богослужения во всех местах поклонения из-за коронавируса.

Серафим известен тем, что выступил против признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и Епифания Думенко как главы неканонической структуры на Украине, несмотря на позицию Элладской православной церкви и Константинопольского патриархата.