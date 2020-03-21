Преступника удалось задержать случайно — полицейские остановили его за нарушение правил дорожного движения на одной из магистралей штата, и выяснили, что машина находится в угоне.
В фургоне копы обнаружили восемь тысяч кг туалетной бумаги, а также бумажные полотенца.
Полицейские спрятали преступника от гнева сограждан и отказались даже раскрывать имя водителя, поскольку «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».
США, как и многие другие страны, столкнулись с ажиотажным спросом на туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса, пишет Lenta.ru.
Покупатели раскупают неожиданно для всех ставший дефицитным товар. по информации издания, часть американцев из-за недостатка бумаги вынуждена покупать биде, спрос на которые значительно вырос в последние дни.