В американском штате Северная Каролина преступник угнал грузовик с туалетной бумагой, сообщил телеканал Fox News 20 марта

Преступника удалось задержать случайно — полицейские остановили его за нарушение правил дорожного движения на одной из магистралей штата, и выяснили, что машина находится в угоне.

В фургоне копы обнаружили восемь тысяч кг туалетной бумаги, а также бумажные полотенца.

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США, как и многие другие страны, столкнулись с ажиотажным спросом на туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса, пишет Lenta.ru.

Покупатели раскупают неожиданно для всех ставший дефицитным товар. по информации издания, часть американцев из-за недостатка бумаги вынуждена покупать биде, спрос на которые значительно вырос в последние дни.