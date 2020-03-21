Он отметил, что Россия всегда поддерживала жителей республик Донбасса, независимо от ситуации в мире и позиции Запада по этому поводу, а «агрессия со стороны Украины лишь усиливает те меры, которые наша страна принимает в отношении наших соотечественников».
«Каждый житель республик Донбасса по объему прав и возможностей не должен отличаться от жителя субъекта Российской Федерации, а сами республики — от субъектов РФ, пока, правда, с определенными особенностями и поправками на агрессию со стороны Украины. Это важный вопрос, который еще предстоит преодолеть для установления республиками государственных границ с Украиной», — заявил Козенко.
При этом, по его словам, сегодня необходимо сконцентрироваться на укреплении горизонтальных связей республик с субъектами РФ, интеграции их законодательства в правовое российское пространство, наращивании экономических связей, транспортном обеспечении для перевозки пассажиров и грузов, использовании производственных мощностей и природных ресурсов.
В частности депутат считает необходимым интенсифицировать процессы выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, обеспечить им более комфортное пересечение госграницы с Россией и довести объемы социального обеспечения и зарплаты работников бюджетной сферы до уровня Ростовской области — ближайшего к ЛДНР субъекта РФ.
В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер и у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.