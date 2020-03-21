Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко предложил приравнять народные республики Донбасса по объему прав и возможностей с субъектами Российской Федерации, передает РИА Новости 21 марта

«Начнем интегрировать регион». Эксперт Мирзаян о плане Б России по Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Каждый житель республик Донбасса по объему прав и возможностей не должен отличаться от жителя субъекта Российской Федерации, а сами республики — от субъектов РФ, пока, правда, с определенными особенностями и поправками на агрессию со стороны Украины. Это важный вопрос, который еще предстоит преодолеть для установления республиками государственных границ с Украиной», — заявил Козенко.

При этом, по его словам, сегодня необходимо сконцентрироваться на укреплении горизонтальных связей республик с субъектами РФ, интеграции их законодательства в правовое российское пространство, наращивании экономических связей, транспортном обеспечении для перевозки пассажиров и грузов, использовании производственных мощностей и природных ресурсов.

В частности депутат считает необходимым интенсифицировать процессы выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, обеспечить им более комфортное пересечение госграницы с Россией и довести объемы социального обеспечения и зарплаты работников бюджетной сферы до уровня Ростовской области — ближайшего к ЛДНР субъекта РФ.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер и у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.