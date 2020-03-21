«Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я — продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу», — сказал он.
Консультативный совет в Минске ранее раскритиковать украинские националисты из-за того, что в органе будет налажен прямой диалог с ДНР и ЛНР. Сивохо же уверен, что КС «уравновесит ситуацию».
«Это будет Консультативный совет, он не будет влиять ни на что, а они между тем будут между собой разговаривать», — добавил советник секретаря СНБО.
Ранее участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске договорились создать Консультативный совет, который сделал бы возможным прямой диалог между Киевом и Донбассом.