«Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я — продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу», — сказал он.

Потураев переобулся. «Слуга народа» признал, что Консультационный совет с ЛДНР - выход из тупика
Потураев переобулся. «Слуга народа» признал, что Консультационный совет с ЛДНР - выход из тупика
© Facebook, Никита Потураев
Консультативный совет в Минске ранее раскритиковать украинские националисты из-за того, что в органе будет налажен прямой диалог с ДНР и ЛНР. Сивохо же уверен, что КС  «уравновесит ситуацию».

«Это будет Консультативный совет, он не будет влиять ни на что, а они между тем будут между собой разговаривать», — добавил советник секретаря СНБО.  

Ранее участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске договорились создать Консультативный совет, который сделал бы возможным прямой диалог между Киевом и Донбассом. 