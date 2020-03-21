Внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо в интервью DW рассказал, что может добиться успеха в примирении враждующих сторон в Донбассе благодаря своему продюсерскому опыту

«Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я — продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу», — сказал он.

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«Это будет Консультативный совет, он не будет влиять ни на что, а они между тем будут между собой разговаривать», — добавил советник секретаря СНБО.

Ранее участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске договорились создать Консультативный совет, который сделал бы возможным прямой диалог между Киевом и Донбассом.