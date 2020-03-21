Полиция подозревает больного коронавирусом жителя Житомира, который организовывал туристические поездки в Австрию и летал вместе со своими клиентами в эту страну, сообщила пресс-служба ведомства 21 марта

Мужчина скрывал свое заболевание и подверг опасности жизни десятков людей, считают полицейские.

«В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19, причастности к организованной перевозке группы туристов в Австрию и обратно в Украину», — сказано в сообщении.

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Сейчас полицейские устанавливают их контакты и место проживания.

Тем, кого уже нашли, копы пытаются объяснить необходимость соблюдения режима самоизоляции.