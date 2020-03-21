Мужчина скрывал свое заболевание и подверг опасности жизни десятков людей, считают полицейские.
«В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19, причастности к организованной перевозке группы туристов в Австрию и обратно в Украину», — сказано в сообщении.
Рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.
Сейчас полицейские устанавливают их контакты и место проживания.
Тем, кого уже нашли, копы пытаются объяснить необходимость соблюдения режима самоизоляции.