Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в КП «Харьковский метрополитен». Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета 20 марта

«Ни один не пришел»: власти Харькова ищут водителей для дополнительного общественного транспорта © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

В обращении к Шмыгалю он сообщил, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тысяч пассажиров, что составляет около 50% от общего объема перевозок в городе.

Подобное ограничение, по словам градоначальника, привело к транспортному коллапсу. Он рассказал, как пассажиры перекрывают транспортные магистрали, портят подвижные составы и угрожают водителям, которые, в свою очередь, отказываются работать в таких условиях.

«Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения», — говорится в документе.

Тем временем глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что с 22 марта в Киеве прекращаются все пассажирские перевозки. Общественным транспортом смогут пользоваться только медики, сотрудники экстренных служб, аптек и продмагов.