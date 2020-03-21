С 17 марта харьковское метро наравне с метрополитенами в других городах Украины прекратил свою работу до 3 апреля в связи с пандемией коронавируса. При этом Кернес выступал против такого решения, однако вынужден был подчиниться под угрозой уголовной ответственности.
В обращении к Шмыгалю он сообщил, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тысяч пассажиров, что составляет около 50% от общего объема перевозок в городе.
Подобное ограничение, по словам градоначальника, привело к транспортному коллапсу. Он рассказал, как пассажиры перекрывают транспортные магистрали, портят подвижные составы и угрожают водителям, которые, в свою очередь, отказываются работать в таких условиях.
«Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения», — говорится в документе.
Тем временем глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что с 22 марта в Киеве прекращаются все пассажирские перевозки. Общественным транспортом смогут пользоваться только медики, сотрудники экстренных служб, аптек и продмагов.