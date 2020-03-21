Экономику Украины, как и многих других стран мира, ждет спад, и сколько это продлится, никто не знает. Об этом политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру 21 марта

Политолог Бизяев: «Мировой кризис - повод для Украины подумать о суверенитете» ©

По словам Бизяева, сырьевая модель экономики Украины крайне уязвима к любым кризисам, соответственно, и этот ударит по стране.

«Во-первых, ухудшится экспорт. Во-вторых, начнут схлопываться логистические цепочки из-за карантина. В-третьих, вернутся гастарбайтеры: Евросоюз официально поставил либерализацию визового режима на "стоп", по крайней мере до окончания пандемии. Сколько продлится эта пандемия, сейчас не знает никто. Это может быть три месяца, полгода, год», — сказал он.

Эксперт также напомнил, что Украина сегодня находится на пике выплат по внешнему долгу. Так, в мае предстоит выплата $5 миллиардов. Кроме того, из-за карантина многие предприятия сферы услуг приостановили свою работу, что, по словам политолога, отразится на социально-экономической обстановке в стране и особенно может ударить по малообеспеченным слоям населения.

По его мнению, власти будут выходить из этой ситуации поэтапно. Бизяев напомнил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сейчас ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно выделения кредита для стран, пострадавших от эпидемии коронавируса.