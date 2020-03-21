Ранее организация «Институт международных финансов» (IIF) объявила, что треть мировой экономики уже охватил экономический кризис. Согласно прогнозам, период экономического спада продлится как минимум до середины 2020 года.
По словам Бизяева, сырьевая модель экономики Украины крайне уязвима к любым кризисам, соответственно, и этот ударит по стране.
«Во-первых, ухудшится экспорт. Во-вторых, начнут схлопываться логистические цепочки из-за карантина. В-третьих, вернутся гастарбайтеры: Евросоюз официально поставил либерализацию визового режима на "стоп", по крайней мере до окончания пандемии. Сколько продлится эта пандемия, сейчас не знает никто. Это может быть три месяца, полгода, год», — сказал он.
Эксперт также напомнил, что Украина сегодня находится на пике выплат по внешнему долгу. Так, в мае предстоит выплата $5 миллиардов. Кроме того, из-за карантина многие предприятия сферы услуг приостановили свою работу, что, по словам политолога, отразится на социально-экономической обстановке в стране и особенно может ударить по малообеспеченным слоям населения.
По его мнению, власти будут выходить из этой ситуации поэтапно. Бизяев напомнил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сейчас ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно выделения кредита для стран, пострадавших от эпидемии коронавируса.