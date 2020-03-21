На внеочередном заседании 14 марта Кабмин принял решение временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 марта Украина ограничила пассажирское авиасообщение.
«Сегодня в Украину из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами на борту», — говорится в сообщении.
Прикордонна служба Франції дозволяє авіатранзит для громадян України. Умови:— ⚡Коронавірус у світі — оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 21, 2020
‼ мати авіаквитки для подальшого слідування,
‼ залишатися в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту
Сьогодні в Україну з Парижу прибув перший спецрейс з 132 українцями на борту.@UKRinFRA pic.twitter.com/sqdxuGWBOc
Также отмечается, что по состоянию на 21 марта из Египта на родину вернулись 29 155 украинцев.
Станом на 10:00 21 березня 29 155 громадян України повернулися з Єгипту🇪🇬 25 016 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 4 139 — з Хургади.— ⚡Коронавірус у світі — оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 21, 2020
Посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп.#COVID19 pic.twitter.com/46lF3OddWI
На сегодняшний день 146 граждан Украины находятся на карантине за пределами своей страны: 15 из них проходят лечение, шестеро уже вылечились, а трое скончались.