Мировой экономический кризис. Справка
Мировой экономический кризис. Справка
© РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
На внеочередном заседании 14 марта Кабмин принял решение временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 марта Украина ограничила пассажирское авиасообщение.

«Сегодня в Украину из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами на борту», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 21 марта из Египта на родину вернулись  29 155 украинцев.

На сегодняшний день 146 граждан Украины находятся на карантине за пределами своей страны: 15 из них проходят лечение, шестеро уже вылечились, а трое скончались.