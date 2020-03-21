Более 130 граждан Украины вернулись на родину 21 марта после того, как застряли во Франции из-за закрытия авиасообщения в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба МИДа Украины в Twitter

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Сегодня в Украину из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами на борту», — говорится в сообщении.

Прикордонна служба Франції дозволяє авіатранзит для громадян України. Умови:

‼ мати авіаквитки для подальшого слідування,

‼ залишатися в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту

Сьогодні в Україну з Парижу прибув перший спецрейс з 132 українцями на борту.@UKRinFRA pic.twitter.com/sqdxuGWBOc — ⚡Коронавірус у світі — оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 21, 2020

Также отмечается, что по состоянию на 21 марта из Египта на родину вернулись 29 155 украинцев.

Станом на 10:00 21 березня 29 155 громадян України повернулися з Єгипту🇪🇬 25 016 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 4 139 — з Хургади.

Посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп.#COVID19 pic.twitter.com/46lF3OddWI — ⚡Коронавірус у світі — оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 21, 2020

На сегодняшний день 146 граждан Украины находятся на карантине за пределами своей страны: 15 из них проходят лечение, шестеро уже вылечились, а трое скончались.