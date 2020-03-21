Киев прекращает работу общественного транспорта с 22 марта - Аваков

Глава МВД опубликовал большой пост, в котором сообщил, что власти Украины в ближайшее время по всей стране значительно ужесточат карантинные меры в связи с пандемией. Так, Аваков высказался за полное прекращение работы всех предприятий, за исключением «критически важных» для государства, а часть компаний, по его мнению, следует перепрофилировать для производства лекарств и медоборудования.
Он также отметил, что общественным транспортом сейчас должны пользоваться только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальных киевлян он призвал не выходить из дома.
Позднее в комментариях к посту министр сообщил о приостановке работы общественного транспорта в столице.
«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья (22 марта — ред.)», — написал он.
По данным Минздрава, на сегодняшний день на Украине подтвержден 41 случай заражения, три из которых были летальными. При этом один пациент уже выздоровел.
В связи со сложившейся ситуацией с 12 марта по 3 апреля Кабмин ввел общенациональный карантин.