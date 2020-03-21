Киев прекращает работу общественного транспорта с 22 марта - Аваков

В воскресенье, 22 марта, общественный транспорт в Киеве полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом. Об этом министр внутренних дел страны Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook 21 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что общественным транспортом сейчас должны пользоваться только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальных киевлян он призвал не выходить из дома.

Позднее в комментариях к посту министр сообщил о приостановке работы общественного транспорта в столице.

«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья (22 марта — ред.)», — написал он.

По данным Минздрава, на сегодняшний день на Украине подтвержден 41 случай заражения, три из которых были летальными. При этом один пациент уже выздоровел.

В связи со сложившейся ситуацией с 12 марта по 3 апреля Кабмин ввел общенациональный карантин.