Ранее Меркель обратилась к соотечественникам со словами о том, что надо снова проявить солидарность, как это было во время Второй мировой войны, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
По словам Рара, в Германии она попала под большую критику.
«Но мне кажется, людей в такой ситуации надо прощать. Она сказала о солидарности правильно, но она оговорилась. Это можно было по-другому сказать, но я думаю, что она не имела в виду, что во время Второй мировой народ солидаризировался с Гитлером. Она имела в виду, что люди начали просто друг другу помогать», — отметил политолог.
По состоянию на утро 21 марта в мире всего зарегистрировано более 276 тысяч случаев коронавируса, из них в Германии — 19,8 тысяч. При этом в мире от инфекции умерло порядка 10 тысяч, а в ФРГ — около 50 человек.
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