Призывая немцев солидаризироваться в условиях пандемии коронавируса, канцлер ФРГ Ангела Меркель не нарочно выбрала не самый удачный пример. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру 21 марта

Коронавирус в Европе: Италия опередила Китай по числу умерших, Меркель вспомнила о Второй мировой © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По словам Рара, в Германии она попала под большую критику.

«Но мне кажется, людей в такой ситуации надо прощать. Она сказала о солидарности правильно, но она оговорилась. Это можно было по-другому сказать, но я думаю, что она не имела в виду, что во время Второй мировой народ солидаризировался с Гитлером. Она имела в виду, что люди начали просто друг другу помогать», — отметил политолог.

По состоянию на утро 21 марта в мире всего зарегистрировано более 276 тысяч случаев коронавируса, из них в Германии — 19,8 тысяч. При этом в мире от инфекции умерло порядка 10 тысяч, а в ФРГ — около 50 человек.

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