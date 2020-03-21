Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила первую партию экспресс-тестов для выявления коронавируса от Китая, которые будут распределены по всем областям страны.
По словам Бизяева, только после проведения повсеместного тестирования можно будет говорить, в каких регионах Украины какая ситуация с коронавирусом, а пока она носит очаговый характер.
«Если судить по тем данным, которые дает наше Министерство здравоохранения, то я думаю, что если количество больных превысит порядка нескольких сотен человек, то уже будут все предпосылки для введения чрезвычайного положения. Никто не захочет здесь, в Украине, повторять опыт Италии», — сказал эксперт.
При этом он подчеркнул, что если чрезвычайное положение действительно будет введено, то это будет сделано исключительно в профилактических целях.