Если число больных коронавирусом на Украине превысит несколько сотен человек, то уже будут все предпосылки для введения чрезвычайного положения в стране. Об этом политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру 21 марта

Политолог Бизяев: «Мировой кризис - повод для Украины подумать о суверенитете» © Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила первую партию экспресс-тестов для выявления коронавируса от Китая, которые будут распределены по всем областям страны.

По словам Бизяева, только после проведения повсеместного тестирования можно будет говорить, в каких регионах Украины какая ситуация с коронавирусом, а пока она носит очаговый характер.

«Если судить по тем данным, которые дает наше Министерство здравоохранения, то я думаю, что если количество больных превысит порядка нескольких сотен человек, то уже будут все предпосылки для введения чрезвычайного положения. Никто не захочет здесь, в Украине, повторять опыт Италии», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что если чрезвычайное положение действительно будет введено, то это будет сделано исключительно в профилактических целях.