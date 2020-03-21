По его данным, четыре организатора нелегального бизнеса создали в Харькове сеть подпольных борделей. Они подыскивали женщин в трудном материальном положении и предлагали им высокооплачиваемый доход, не раскрывая деталей, а в процессе «оформления на работу» склоняли к занятию проституцией.
По оценкам правоохранителей, злоумышленники успели втянуть в проституцию более 100 девушек.
«Для координации дельцы создали подпольный "колл-центр". Его операторы принимали заказы от клиентов, размещали в интернете рекламу интим-услуг и объявления для "вербовки" женщин. Конспирируясь, при выходе в интернет работники контакт-центра использовали карточки иностранных операторов мобильной связи», — рассказал Абдула.
Сотрудники СБУ провели девять обысков, в частности, в «колл-центре» и по месту жительства участников преступной группы.
Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о сутенерстве или вовлечении лиц в занятие проституцией.