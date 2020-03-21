«По состоянию на 22:00 (23:00 мск — ред.) 20 марта, три гражданина Украины за границей скончались», — говорится в сообщении.
На данный момент в общей сложности 146 украинцев находятся на карантине за пределами своей страны: 15 из них проходят лечение, а шестеро уже вылечились.
Накануне стало известно, что уроженка Львовской области Украины, проживавшая в итальянской провинции Бергамо, стала жертвой осложнений, вызванных новым коронавирусом. При этом подписчики председателя Христианского общества украинцев в Италии Олеся Городецкого, который сообщил об этой смерти, заявили, что она стала уже шестой в Италии.
На территории Украины, по данным Минздрава, в результате инфицирования коронавирусом также скончались три человека. Еще 41 украинец имеют подтвержденный диагноз заражения.