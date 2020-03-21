Число скончавшихся от коронавируса украинцев, находящихся за пределами страны, достигло трех человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook 21 марта

Еще одна украинка умерла в Италии от коронавируса: это может быть уже шестая смерть — СМИ © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

На данный момент в общей сложности 146 украинцев находятся на карантине за пределами своей страны: 15 из них проходят лечение, а шестеро уже вылечились.

Накануне стало известно, что уроженка Львовской области Украины, проживавшая в итальянской провинции Бергамо, стала жертвой осложнений, вызванных новым коронавирусом. При этом подписчики председателя Христианского общества украинцев в Италии Олеся Городецкого, который сообщил об этой смерти, заявили, что она стала уже шестой в Италии.

На территории Украины, по данным Минздрава, в результате инфицирования коронавирусом также скончались три человека. Еще 41 украинец имеют подтвержденный диагноз заражения.