Власти Тернопольской области Украины заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией в своем регионе - заболевшим стал 57-летний священнослужитель местной церкви. Об этом сообщается на сайте обладминистрации 20 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В Тернопольской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. 57-летний житель города Залещики в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция. Предварительно известно, что человек — священнослужитель. И у него большая семья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его состояние оценивается как средней тяжести.

С 12 марта по 3 апреля на Украине введен карантин во всех учебных заведениях страны. Также запрещено проведение массовых мероприятий. С 17 марта закрылось метро, а с 18-го — в ряде городов были введены ограничения на максимальное число человек в общественном транспорте.