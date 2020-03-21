Ранее Минздрав сообщал о 41 подтвержденном случае заражения коронавирусом на Украине, три из которых стали летальными. Больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области.
«В Тернопольской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. 57-летний житель города Залещики в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция. Предварительно известно, что человек — священнослужитель. И у него большая семья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что его состояние оценивается как средней тяжести.
С 12 марта по 3 апреля на Украине введен карантин во всех учебных заведениях страны. Также запрещено проведение массовых мероприятий. С 17 марта закрылось метро, а с 18-го — в ряде городов были введены ограничения на максимальное число человек в общественном транспорте.