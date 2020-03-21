По его словам, вся Европа сейчас застыла в тревожном ожидании, однако выразил надежду на то, что ФРГ лучше прочих стран Евросоюза готова к эпидемии, хотя число зараженных и умершиз от коронавируса в стране постоянно растет.
«В Германии нет таких ужасных драм, как в Италии, когда больным не хватает специальных приспособлений, которые подают воздух», — сказал Рар.
По состоянию на утро 21 марта в мире всего зарегистрировано более 276 тыс. случаев коронавируса, из них в Германии — 19,8 тыс.
Всего в мире от инфекции умерло порядка 10 тыс. человек, в ФРГ всего около 50.
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