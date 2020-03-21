По его словам, вся Европа сейчас застыла в тревожном ожидании, однако выразил надежду на то, что ФРГ лучше прочих стран Евросоюза готова к эпидемии, хотя число зараженных и умершиз от коронавируса в стране постоянно растет.

«В Германии нет таких ужасных драм, как в Италии, когда больным не хватает специальных приспособлений, которые подают воздух», — сказал Рар.

Дипломатия самоизолировалась: как коронавирус изменил мировую политику
Дипломатия самоизолировалась: как коронавирус изменил мировую политику
© REUTERS, ANF/PAC | Перейти в фотобанк
По состоянию на утро 21 марта в мире всего зарегистрировано более 276 тыс. случаев коронавируса, из них в Германии — 19,8 тыс.

Всего в мире от инфекции умерло порядка 10 тыс. человек, в ФРГ всего около 50.

Полную версию интервью Александра Рара читайте на нашем сайте. 