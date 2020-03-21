Германия на втором месте в Европе по количеству зараженных коронавирусом COVID-2019 после Италии и на третьем - по смертности, пропустив на второе место Францию, рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

По его словам, вся Европа сейчас застыла в тревожном ожидании, однако выразил надежду на то, что ФРГ лучше прочих стран Евросоюза готова к эпидемии, хотя число зараженных и умершиз от коронавируса в стране постоянно растет.

«В Германии нет таких ужасных драм, как в Италии, когда больным не хватает специальных приспособлений, которые подают воздух», — сказал Рар.

Дипломатия самоизолировалась: как коронавирус изменил мировую политику © REUTERS, ANF/PAC | REUTERS, ANF/PAC | Перейти в фотобанк

Всего в мире от инфекции умерло порядка 10 тыс. человек, в ФРГ всего около 50.

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