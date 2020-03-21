Она отметила, что данное мероприятие проводится в рамках карантина, введенного для борьбы с пандемией коронавируса.

«Лазебная уточнила, что такую помощь получат люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, социальные пенсионеры», — пишет znaj.ua. 

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 20 марта
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 20 марта
Также Лазебная официально объявила, что в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг не будут начислять пеню и лишать субсидии.

Ранее на Украине ввели карантин из-за китайского коронавируса COVID-2019 сроком до 3 апреля, однако он может быть продлен. 

Наибольшую опасность заболевание представляет для граждан преклонного возраста и людей с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.     