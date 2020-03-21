Дополнительную тысячу гривен получат в апреле некоторые пенсионеры, получающие от государства менее пяти тысяч гривен, сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире украинского ТВ 20 марта

Она отметила, что данное мероприятие проводится в рамках карантина, введенного для борьбы с пандемией коронавируса.

«Лазебная уточнила, что такую помощь получат люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, социальные пенсионеры», — пишет znaj.ua.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 20 марта

Ранее на Украине ввели карантин из-за китайского коронавируса COVID-2019 сроком до 3 апреля, однако он может быть продлен.

Наибольшую опасность заболевание представляет для граждан преклонного возраста и людей с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.