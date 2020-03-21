Она отметила, что данное мероприятие проводится в рамках карантина, введенного для борьбы с пандемией коронавируса.
«Лазебная уточнила, что такую помощь получат люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, социальные пенсионеры», — пишет znaj.ua.
Также Лазебная официально объявила, что в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг не будут начислять пеню и лишать субсидии.
Ранее на Украине ввели карантин из-за китайского коронавируса COVID-2019 сроком до 3 апреля, однако он может быть продлен.
Наибольшую опасность заболевание представляет для граждан преклонного возраста и людей с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.