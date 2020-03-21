Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Николай Потураев, ранее выступавший против создания Консультативного совета Украины с ДНР и ЛНР, теперь заявляет, что создание такого совета станет выводом минского процесса из тупика

«Это попытка выйти из того тупика, куда нас загнали пунктами 11 и 12 минских соглашений», — сказал политик в интервью украинскому 24 каналу 20 марта.

Бунт на корабле Зеленского. А будут ли последствия? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

При этом несколько десятков «слуг народа» во главе с Потураевым выступили против этих договоренностей, опубликовав 13 марта соответствующее заявление.

Одного из подписавших этот документ, депутата Рады Гео Лероса, вскоре уволили с должности советника президента Владимира Зеленского.