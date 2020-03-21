«Это попытка выйти из того тупика, куда нас загнали пунктами 11 и 12 минских соглашений», — сказал политик в интервью украинскому 24 каналу 20 марта.
Ранее участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске договорились создать Консультативный совет, который сделал бы возможным прямой диалог между Киевом и Донбассом.
При этом несколько десятков «слуг народа» во главе с Потураевым выступили против этих договоренностей, опубликовав 13 марта соответствующее заявление.
Одного из подписавших этот документ, депутата Рады Гео Лероса, вскоре уволили с должности советника президента Владимира Зеленского.