«Это попытка выйти из того тупика, куда нас загнали пунктами 11 и 12 минских соглашений», — сказал политик в интервью украинскому 24 каналу 20 марта.

Бунт на корабле Зеленского. А будут ли последствия?
Бунт на корабле Зеленского. А будут ли последствия?
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Ранее участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске договорились создать Консультативный совет, который сделал бы возможным прямой диалог между Киевом и Донбассом. 

При этом несколько десятков «слуг народа» во главе с Потураевым выступили против этих договоренностей, опубликовав 13 марта соответствующее заявление. 

Одного из подписавших этот документ, депутата Рады Гео Лероса, вскоре уволили с должности советника президента Владимира Зеленского.    