В случае с жесткими мерами, принятыми в связи с распространением коронавируса, президент Украины Владимир Зеленский решил «перебдеть» - возможно, свою роль в этом сыграла ситуация в Новых Санжарах, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«В стране система здравоохранения находится на низком уровне. Чтобы компенсировать слабость этой системы, власть пытается бороться с эпидемией жесткими запретительными мерами. Я также допускаю, что ситуация в Новых Санжарах произвела впечатление на Зеленского. Он боится, что его ошибки в этом вопросе могут привести к концу его власти. Он решил, что лучше перебдеть, чем недобдеть», — сказал эксперт.

Политолог Попов: Чрезвычайщина из-за коронавируса может привести к коллапсу экономики Украины © sobityadnya.ru

«Иногда мне кажется, что закрытие границ было сделано для того, чтобы заробитчане могли переждать в тех странах. Но ясно, что так получиться не могло и отказать им в возвращении было нельзя», — добавил политолог.

На Украине, по данным Минздрава, зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом, трое заболевших скончались. С 17 марта в нескольких городах страны в качестве карантинных мер закрылось метро, а с 18 марта было прекращено автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение.