Карантин, введенный украинскими властями в связи с распространением коронавируса, может привести Украину к коллапсу экономики и разрушению государства, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Вот такая чрезвычайщина, которая даже у сильных государств приводит к большим сложностям, может привести вообще к коллапсу. Требование эту чрезвычайщину смягчить может прозвучать еще до того, как эпидемия наберет силу. Государство разрушает себя этими ограничениями материальных ресурсов», — заявил Попов.

Политолог Попов: Чрезвычайщина из-за коронавируса может привести к коллапсу экономики Украины © sobityadnya.ru

На Украине, по данным Минздрава, зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом, трое заболевших скончались. С 17 марта в нескольких городах страны в качестве карантинных мер закрылось метро, а с 18 марта было прекращено автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение.

В результате в ряде городов Украины произошел транспортный коллапс из-за нехватки машин, которые имеют право перевозить не более чем 10 человек за раз.