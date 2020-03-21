Президент Сербии Александр Вучич в связи с пандемией коронавируса объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение. Об этом рассказал сербский политолог Стеван Гайич в интервью изданию Украина.ру

Стеван Гайич: На Балканах началась «сербская весна» © Facebook, Stevan Gajic

По поводу отмены парламентских выборов пока ничего не заявлялось, однако, по его мнению, их также перенесут. Есть опасения, что чрезвычайное положение будет использоваться властями против оппозиции, и запрет на сбор людей будет перенесен и на митинги, считает политолог.

Вучич выразил огромную признательность Китаю, назвав Си Цзиньпина «братом», что является определенным вызовом как России, так и Евросоюзу, так как сербский президент обижен на Ангелу Меркель, которая четыре месяца отказывается с ним общаться даже по телефону, отметил Гайич.

«Согласие на личную встречу Меркель дала только после этого публичного демарша сербского президента», — пояснил специалист.

Вучич также пообещал, что «вернет долг» Китаю, который продал Сербии 5 млн медицинских масок, то есть увеличит китайское геополитическое влияние на Балканах, заключил собеседник.