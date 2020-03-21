«После возвращения Крыма в состав РФ сильный всплеск пророссийских настроений вынуждены были даже признать и озвучить западные СМИ», — указал он.
По его мнению, тезис о якобы «чистых» и «вылизанных» городах Белоруссии по сравнению с российскими городами не соответствует действительности, поскольку сами белорусы прекрасно знают о разрушенных и десятилетиями не ремонтирующихся зданиях, а также о мёртвых деревнях.
«В Россию в прошлом году выехало на работу более миллиона граждан Белоруссии. От чего же они бегут — от «чистых и вылизанных» городов?» — задается вопросом эксперт.
Граждан Белоруссии, подчеркнул политолог, волнуют низкие заработки и пенсии, нищенские пособия, фантастические налоги, повышение цен, сокращение зарплат под предлогом введения новых методик расчёта, огромная скрытая безработица и прочие проблемы, с которыми не в силах справиться власть страны.