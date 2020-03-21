Население Белоруссии в целом позитивно относится к интеграции с РФ, выступает за союзные отношения и не боится никаких поглощений. Большинство совершенно спокойно восприняло бы «вхождение в РФ шестью областями». Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: Россия все больше теряет интерес к Белоруссии, и вина в этом руководства Республики © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По его мнению, тезис о якобы «чистых» и «вылизанных» городах Белоруссии по сравнению с российскими городами не соответствует действительности, поскольку сами белорусы прекрасно знают о разрушенных и десятилетиями не ремонтирующихся зданиях, а также о мёртвых деревнях.

«В Россию в прошлом году выехало на работу более миллиона граждан Белоруссии. От чего же они бегут — от «чистых и вылизанных» городов?» — задается вопросом эксперт.

Граждан Белоруссии, подчеркнул политолог, волнуют низкие заработки и пенсии, нищенские пособия, фантастические налоги, повышение цен, сокращение зарплат под предлогом введения новых методик расчёта, огромная скрытая безработица и прочие проблемы, с которыми не в силах справиться власть страны.