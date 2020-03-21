«Неудовлетворение этого запроса на справедливость приведет к тому, что негатив ударит по самому первому лицу. Это уже было с Порошенко, который просто обилетил представителей «попередников»», — указал эксперт.
Зеленский, полагает Золотарев, чувствует запросы аудитории тоньше Порошенко, поэтому в ближайшие несколько месяцев может произойти много занимательных и интригующих сюжетов.
Однако, учитывая то состояние, в котором находится Генпрокуратура после того, как ей управлял Руслан Рябошапка, маловероятно, что Порошенко удастся привлечь к уголовной ответственности, добавил политолог.