Поскольку в украинском обществе очень велик запрос на наказание тех, кто поставил себя выше закона, ситуация может загнать президента Владимира Зеленского в угол, и ему придется идти напролом в этом вопросе. Об этом рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Золотарев: Зеленский понимает ситуацию с коронавирусом, но его меры запоздали © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Зеленский, полагает Золотарев, чувствует запросы аудитории тоньше Порошенко, поэтому в ближайшие несколько месяцев может произойти много занимательных и интригующих сюжетов.

Однако, учитывая то состояние, в котором находится Генпрокуратура после того, как ей управлял Руслан Рябошапка, маловероятно, что Порошенко удастся привлечь к уголовной ответственности, добавил политолог.