Бушующая в мире эпидемия коронавируса может привести к тому, что в политике популизм исчезнет как таковой. Об этом рассказал политический обозреватель Виталий Портников в недавнем интервью Ukrlife.TV

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Но если окажется, что такой подход к формированию власти не оправдает себя на фоне реального кризиса, который конкретно бьет по благосостоянию граждан, общество будет исповедовать другой подход к формированию политической элиты, подчеркнул журналист.

«Люди больше не будут думать, кто хороший, кто плохой, кто им нравится, кто не нравится. А будут думать, кто их может защитить и спасти, а кто не может. В политике раз и навсегда исчезнет культ хорошего парня. Будет культ профессионала», — указал Портников.

По его мнению, теперь, даже если этот профессионал окажется «плохим парнем», общество все равно будет голосовать именно за него, поскольку он сумел спасти людей от реальной опасности.