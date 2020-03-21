Эксперт пояснил, что в благоприятных условиях люди могут позволить себе любые политические эксперименты, вплоть до избрания президентом страны бывшего телевизионного комика и формирования правительства из «хороших людей», которые не являются специалистами.
Но если окажется, что такой подход к формированию власти не оправдает себя на фоне реального кризиса, который конкретно бьет по благосостоянию граждан, общество будет исповедовать другой подход к формированию политической элиты, подчеркнул журналист.
«Люди больше не будут думать, кто хороший, кто плохой, кто им нравится, кто не нравится. А будут думать, кто их может защитить и спасти, а кто не может. В политике раз и навсегда исчезнет культ хорошего парня. Будет культ профессионала», — указал Портников.
По его мнению, теперь, даже если этот профессионал окажется «плохим парнем», общество все равно будет голосовать именно за него, поскольку он сумел спасти людей от реальной опасности.