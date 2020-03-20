В связи с пандемией коронавируса замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак договорился с Киевом о вывозе с территории Украины 600 граждан России, которые хотели бы в срочном порядке вернуться домой. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба депутата Госдумы Константина Затулина, который встречался в пятницу с Козаком

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По его словам, украинская сторона готова была предоставить коридор для авиации или использовать другой вариант решения проблемы.

В результате была достигнута договоренность, что граждане РФ будут собраны, организованно перевезены к государственной границе, где будут приняты российской стороной.

«Поэтому причин для беспокойства нет, что особенно подчеркнул Дмитрий Козак в ходе разговора», — говорится в сообщении.

Козак также отметил, что правительству и администрации президента также известно, что в связи с эпидемией возникают проблемы и с гражданами в других государствах СНГ, в частности, в Молдавии, Приднестровье и республиках Донбасса.

По его словам, эти проблемы уже или решены, или в ближайшее время будут решены так, чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации в зонах конфликтов, могли рассчитывать на гуманное отношение и помощь, даже если они не являются гражданами РФ.