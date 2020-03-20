Особая сложность состояла в том, указал Козак, что у России с Украиной сегодня нет ни авиационного, ни железнодорожного сообщения, а автодорожное затруднено.
По его словам, украинская сторона готова была предоставить коридор для авиации или использовать другой вариант решения проблемы.
В результате была достигнута договоренность, что граждане РФ будут собраны, организованно перевезены к государственной границе, где будут приняты российской стороной.
«Поэтому причин для беспокойства нет, что особенно подчеркнул Дмитрий Козак в ходе разговора», — говорится в сообщении.
Козак также отметил, что правительству и администрации президента также известно, что в связи с эпидемией возникают проблемы и с гражданами в других государствах СНГ, в частности, в Молдавии, Приднестровье и республиках Донбасса.
По его словам, эти проблемы уже или решены, или в ближайшее время будут решены так, чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации в зонах конфликтов, могли рассчитывать на гуманное отношение и помощь, даже если они не являются гражданами РФ.