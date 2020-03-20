Заразившийся коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов в трансляции на своей странице в Facebook в пятницу, 20 марта, сообщил об ухудшении своего состояния

«Сегодня появилось головокружение, больше кашель и жидкий стул. Температура утром была более-менее нормальная — 37,3. Сейчас чуть приподнялась. Пью много жидкости. […] Сегодня седьмой день моей болезни и в принципе я ощущаю себя более-менее, супруга также более-менее себя ощущает», — рассказал Шахов.