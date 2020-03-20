«Сегодня появилось головокружение, больше кашель и жидкий стул. Температура утром была более-менее нормальная — 37,3. Сейчас чуть приподнялась. Пью много жидкости. […] Сегодня седьмой день моей болезни и в принципе я ощущаю себя более-менее, супруга также более-менее себя ощущает», — рассказал Шахов.
О том, что нардеп заразился коронавирусом, стало известно 18 марта. Шахов также сообщил, что заразил супругу, — оба находятся на карантине. Депутат был в Европе с 7 по 10 марта, однако утверждает, что заразился коронавирусом именно на Украине.