В некоторых супермаркетах популярной на Украине сети «АТБ» с 19 марта ограничили количество покупателей, которые одновременно могут находиться в зале. Об этом в пятницу, 20 марта, со ссылкой на пресс-службу ООО «АТБ-Маркет», сообщило агентство «Интерфакс-Украина»

В некоторые магазины сети с 19 марта разрешено пускать не более 10-20 человек, без учета сотрудников.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Решение об ограничении количества покупателей в других городах будет приниматься исходя из распоряжений местных властей, отметили в компании.

По данным Минздрава, на Украине зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом, трое зараженных скончались.