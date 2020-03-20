В некоторые магазины сети с 19 марта разрешено пускать не более 10-20 человек, без учета сотрудников.
Ограничения вводят в супермаркетах «АТБ» таких городов, как Запорожье, Луцк, Черкассы, Полтава, Тернополь, Винница, Кропивницкий, Мелитополь, Белая Церковь, Балаклея, Кременчуг, Первоймайский, Коломыя, Яремче, Изюм, Конотоп, Калуш, Васильевка, Угледар, Желтые Воды, Любомль, Нововолынск, Заболтов, Бородянка, Обухов, Рокитное, Узин, Балта, Килия, Роздольная, Горишние Плавни, Дергачи, Змиив, Ромны, Тростянец, Кролевец, Знамянка, Долинское, а также селе Татарив и пгт Слобожанское.
Решение об ограничении количества покупателей в других городах будет приниматься исходя из распоряжений местных властей, отметили в компании.
По данным Минздрава, на Украине зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом, трое зараженных скончались.