Российская авиакомпания «Победа» вернула в Москву из Черногории всех своих пассажиров, которые не могли улететь из страны после закрытия воздушного пространства в связи с коронавирусом. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила журналистам пресс-служба авиакомпании, передает РИА Новости

«Лоукостер "Победа" в пятницу вернул из Черногории в Москву всех своих клиентов. 19 и 20 марта выполнено четыре вывозных рейса для эвакуации из Черногории, внезапно закрывшей в ночь на 17 марта свое воздушное пространство в том числе и для вывоза граждан России. Часть клиентов "Победы" была передана на вывозные рейсы "Аэрофлота"», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В «Победе» выразили благодарность МИД РФ и посольству России в Черногории за содействие в возвращении граждан.

Согласно последним данным, в Черногории зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Страна приостановила авиа- и наземное сообщение с другими государствами.