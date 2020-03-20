«Лоукостер "Победа" в пятницу вернул из Черногории в Москву всех своих клиентов. 19 и 20 марта выполнено четыре вывозных рейса для эвакуации из Черногории, внезапно закрывшей в ночь на 17 марта свое воздушное пространство в том числе и для вывоза граждан России. Часть клиентов "Победы" была передана на вывозные рейсы "Аэрофлота"», — заявили в пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, что из-за введения ограничений, связанных с коронавирусом, «Победа» приостановила полеты из Москвы в Германию, Италию, Испанию, Израиль, Кипр, Чехию, Словакию, Армению и Черногорию. Из всех этих стран только Черногория закрыла воздушное пространство для эвакуации граждан России.
В «Победе» выразили благодарность МИД РФ и посольству России в Черногории за содействие в возвращении граждан.
Согласно последним данным, в Черногории зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Страна приостановила авиа- и наземное сообщение с другими государствами.