Неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) начала выпускать антисептики и раздавать их украинцам для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 20 марта сообщается на странице ПЦУ в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что 18 марта в Киеве первые 150 антисептиков раздали пожилым людям и социально незащищенным. В пятницу почти 2 тыс. флаконов распространили в столице и разослали в Мариуполь, Харьков и Одессу.

Антисептики изготавливаются по рецептуре Всемирной организации здравоохранения из этанола или изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина.