«Каждый человек нуждается в поддержке и надежной опоре в сложной ситуации… Поэтому священнослужители отдела Социальное служение Киевской Митрополии ПЦУ с благословения Предстоятеля начали изготовление антисептиков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 18 марта в Киеве первые 150 антисептиков раздали пожилым людям и социально незащищенным. В пятницу почти 2 тыс. флаконов распространили в столице и разослали в Мариуполь, Харьков и Одессу.
Антисептики изготавливаются по рецептуре Всемирной организации здравоохранения из этанола или изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина.