Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассматривает возможность введения пропусков в общественный транспорт как одно из возможных ограничений в случае выявления случаев коронавируса в городе. Об этом 20 марта он заявил в интервью «72 часа»

Как долго продлится карантин на Украине? Telegram-канал Украина.ру запустил новый опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам Бондаренко, в случае вспышки коронавируса, горсовет планирует ряд мероприятий, чтобы не вызвать транспортный коллапс, как в Киеве, Харькове и Одессе. Мэр добавил, что одним из возможных ограничений рассматривается введение пропусков на общественный транспорт.

«Но мы его не будем останавливать, пока не обеспечим подвозом работников стратегических предприятий… Разрабатываются специальные маршруты, чтобы обеспечить подвозом на работу в первую очередь врачей, обеспечить работников аптек, теплокоммунэнерго, "Азота", "Черкасской ТЭЦ", других стратегических предприятий», — пояснил он.

Планируется, что общественный транспорт будет работать без изменений, однако в автобусы и троллейбусы будут пропускать только по удостоверениям и пропускам, выданным горсоветом.