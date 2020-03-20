Мэр города сообщил, что горожане пренебрегают правилами карантина, поэтому следует подключить Нацгвардию для охраны порядка.
«Мы обращаемся к правительству и президенту ввести в стране более жесткие карантинные меры, в том числе, рассмотреть возможность ввести чрезвычайное положение. Ведь сегодня нужны, как никогда, жесткие меры, в том числе, с привлечением правоохранителец, с привлечением Нацгвардии», — сказал он.
Марцинкив напомнил, что 19 марта был подтвержден первый случай гибели от коронавируса в Ивано-Франковске. Жертвой стала 56-летняя женщина. Он рассказал, что муж погибшей вернулся из Чехии.