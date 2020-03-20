Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразил обеспокоенность ростом количества граждан с подозрением на коронавирус и предлагает ввести чрезвычайное положение. Об этом 20 марта он сообщил в Facebook

Карантин на Украине. В Хмельницкой области пассажиры камнями забросали маршрутку © Facebook, KyivOperativ

«Мы обращаемся к правительству и президенту ввести в стране более жесткие карантинные меры, в том числе, рассмотреть возможность ввести чрезвычайное положение. Ведь сегодня нужны, как никогда, жесткие меры, в том числе, с привлечением правоохранителец, с привлечением Нацгвардии», — сказал он.

Марцинкив напомнил, что 19 марта был подтвержден первый случай гибели от коронавируса в Ивано-Франковске. Жертвой стала 56-летняя женщина. Он рассказал, что муж погибшей вернулся из Чехии.